Россия платит миллиарды вербовщикам на войну против Украины

Российские власти официально тратят бюджетные средства на поощрение вербовщиков, отправляющих людей воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По состоянию на сегодняшний день в каждом третьем регионе России введены выплаты для лиц, занимающихся вербовкой на войну. Только в 11 регионах, обнародовавших официальные отчеты, на эти цели уже потратили не менее 2 млрд рублей (свыше 25 млн долларов).

Возможность «заработать» на отправке кого-нибудь другого на фронт появилась у россиян летом 2024 года. В то же время, некоторые регионы начали предлагать «бонусы» для военных и силовиков еще весной того же года.

До октября 2025 года система выплат действовала уже в каждом третьем регионе государства-агрессорки. Размер вознаграждения зависит от категории завербованного:

за человека из другого региона или из-за границы платят до 574,7 тыс. рублей (примерно 7250 долларов);

за мигранта из постсоветских стран — 80,4 тыс. рублей (около 1000 долларов);

за местного жителя — всего 57,4 тыс. рублей (примерно 725 долларов).

Впрочем, в регионах, где провален план по вербовке, выплаты достигают полумиллиона рублей даже за местных жителей.

Половина регионов (шесть из одиннадцати) выделяли средства для таких «бонусов» из резервных фондов, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Больше всего денег потратила Саратовская область — там вербовщикам выплатили около 400 млн рублей (более 5 млн долларов). Для сравнения, такую же сумму область направила в 2025 году на строительство жилья в рамках программы переселения граждан из аварийных домов.

Ранее сообщалось, что Россия активно вербует иностранцев, обещая высокие зарплаты, но вместо трудоустройства отправляет их воевать против Украины.

