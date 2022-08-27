Россия почти завершила подготовку так называемых "референдумов" на оккупированных территориях – ГУР

По данным представителей властей США, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" рассказал на каких именно территориях оккупанты могут провести псевдореферендумы и когда это может произойти.

"Если говорить о "референдумах", они могут состояться на разных территориях. Во-первых, это так называемые "луганская народная республика" и "донецкая народная республика". Там Россия уже несколько определила их статус, признав эти незаконные образования. Сейчас речь прежде всего идет о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", — отметил он.

По словам Скибицкого, это могут быть разные даты. К примеру, 11 сентября, когда у них единственный день голосования в Российской Федерации. Это могут быть и другие варианты.

"Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, касающиеся подготовки к "референдуму" ", почти завершены", – рассказал представитель ГУР.

Он отметил, что на оккупированные территории Херсонской и Запорожской, а также Луганской и Донецкой областей постоянно приезжают российские политики, чиновники, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса голосования.

"Таким образом, мы можем однозначно сказать, что подготовка идет. И она сегодня находится на завершающем этапе. Дальше все будет зависеть, во-первых, от того, что будет на поле боя. И во-вторых, от того, насколько им удастся сломать движение сопротивления, которое сейчас находится на оккупированных территориях", — резюмировал Скибицкий.

Напомним, по данным ГУР, в России осталось менее 50% от ракет, которые были до начала войны.

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