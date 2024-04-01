Россия под Авдеевкой пошла в один из самых больших танковых штурмов за всю войну — Forbes

В субботу, 30 марта, российская армия совершила, вероятнее всего, один из самых масштабных танковых штурмов за 25 месяцев полномасштабной войны. ВСУ разгромили вражескую колонну врага под Авдеевкой.

Об этом пишет издание Forbes.

Авторы информационного агентства отмечают, что на дороге к западу от руин Авдеевки после штурма покинули треть своих танков.

"Дорогое нападение (российских сил – ред.) подчеркивает две противоречивые тенденции, поскольку война по выбору России продолжается третий год. За несколько недель до субботнего штурма российские полки и бригады, очевидно, не хватало транспортных средств после того, как потеряли сотни из них под время захвата Авдеевки еще в середине февраля — в большинстве своем развернули пешеходную пехоту для наступления к западу от города", — говорится в материале.

Другая тенденция – то, что украинцы смогли победить такую большую и хорошо вооруженную российскую армию.

"Несмотря на трудности с нехваткой ключевых боеприпасов, украинские бригады все еще способны к жесткой обороне - часто посредством комбинации мин, артиллерии, противотанковых ракет и взрывоопасных беспилотных летательных аппаратов", — подчеркивает Forbes.

Оператор беспилотника 36-й бригады морской пехоты Украины написал на странице X Kriegsforscher, что в странская 25-я бригада заметила колонну из 48 единиц тяжелой техники и ударила по ней. Выведено 12 танков и восемь БМП.

Журналисты Forbes пишут, что непонятно, каким образом 25-я бригада уничтожила рекордно крупную российскую танковую колонну, но допустили свою версию.

"Стандартная тактика обороны украинских войск заключается в том, чтобы с помощью беспилотников обнаружить российскую штурмовую группу и разбить ее точным артиллерийским обстрелом. Артиллерия разбрасывает российскую технику. ракеты могут усилить бойню", — пишут авторы издания.

Напомним, по данным ISW, армия РФ может начать масштабное наступление на западе Донецкой области.

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