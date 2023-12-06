Россия под Купянском кидает на передовую россиян, которые только взяли в руки оружие: о чем это свидетельствует

На Купянском направлении воюют преимущественно те россияне, которые только недавно подписали контракт с российским Министерством обороны.

В российской армии на Купянском направлении воюют люди, которые лишь несколько недель назад взяли в руки оружие.

Об этом рассказала пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Надежда Замрига в эфире Радио Свобода.

"Знаем точно, что среди военнослужащих врага есть люди, подписавшие контракт буквально в конце октября 2023 года. Сами понимаете, о чем это говорит, – о том, что люди, буквально две-три недели назад взявшие в руки оружие, уже на передовой. Соответственно, их подготовка также, скажем, сомнительна. Хотя, среди тех, кто идет на штурмы, достаточно профессиональные военнослужащие", — рассказала она.

По словам пресс-секретаря 14-й бригады, ситуация на Купянском направлении остается сложной. Российские военные не прекращают штурмы даже несмотря на большие потери.

"Враг идет. И очень многочисленно идет. Не жалеет личного состава. Скажем, если за одну атаку, в которую они пробуют идти, задействуют в одном месте до 20 военнослужащих, и во время отбивания этого штурма практически 90% личного состава остается на поле боя, но это не останавливает их", - рассказала Надежда Замрига.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 6 декабря 2023 года ВСУ уничтожили 335 110 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1270 военных.

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