Россия "поддерживает баланс" потерь на фронте: эксперт назвал количество новобранцев, посылаемых на бойню

Государство-агрессор может подготовить к отправке на фронт ежемесячно такое же количество живой силы, что погибает за это время в боях.

В Кремле до сих пор официально не объявили новую волну мобилизации, поскольку новобранцев, которых удается заманить в оккупационную армию, достаточно, чтобы восполнять ежемесячные потери на фронте.

Такое мнение в комментарии "24 каналу" высказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, несмотря на то, что у государства-агрессора есть значительный человеческий ресурс, подготовить к отправке на фронт ежемесячно удается около 20 тысяч оккупантов. Однако этого, отмечает эксперт, достаточно, чтобы компенсировать потери живой силы на фронте.

“Этот баланс их устраивает. Они будут пытаться удерживать его и дальше, поэтому не объявляют мобилизацию как таковую”, – считает Свитан.

Он отметил, что Кремль поощряет россиян идти на войну разными финансовыми вознаграждениями, кроме того, в РФ и дальше набирают в армию заключенных. О достаточной подготовке таких солдат, по его словам, военное руководство страны-агрессора не заботится: подразделениям "Шторм-Z" выдают определенное количество автоматов и боеприпасов, но о серьезном вооружении речь не идет.

"Под контролем заградительных отрядов – преимущественно Росгвардии – их загоняют как штурмовые роты на наши пулеметы", – рассказал Свитан.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 31 октября потери россиян составили более 300 тысяч личного состава.

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