Россия подняла в небо 5 стратегических бомбардировщиков: ВСУ предупредили о ракетной опасности

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.
Российские террористы вечером, 22 июня, подняли в небо пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочно в 23:30 возможна ракетная опасность.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Украинцев предупредили о вылете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Поэтому 22 июня в 22:30 возможна ракетная опасность и объявление воздушных тревог.
"Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении. Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря – 23.30 22 июня", — сообщили в ВСУ.
По состоянию на 21.49 Воздушные силы добавили, что в небе уже находятся пять бомбардировщиков Ту-95 МС.
Напомним, ООН внесла российскую армию в список "позора" за убийства детей в Украине.
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