Россия подняла в небо бомбардировщики: в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

Российская террористическая армия 2 августа подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Через час, в 22:30, существует угроза пуска крылатых ракет.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Украинские защитники сообщили, что 2 августа оккупанты подняли в небо 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Уже в 22.30 существует угроза пусков крылатых ракет. Там подчеркнули, что не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, совершивших вылет с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря. Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет 22.30.О пусках крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Напомним, в ГУР сообщили, что россияне пытаются увеличить производство ракет для атак по Украине, но их изготовление не является быстрым.

Читайте также: