Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

Российская террористическая армия вечером, 24 июня, подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Из-за этого Украине грозит ракетная опасность.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В ВСУ отметили, что Россия в очередной раз подняла в небо свою стратегическую авиацию. В ночь на 25 июня вероятно ожидается ракетный обстрел.

"Зафиксирован вылет Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 24 июня во время воздушной тревоги нанесли удары по территории Украины. Оккупанты ударили крылатыми ракетами воздушного базирования из бомбардировщиков Ту-95мс и Ту-22м3, ракетами морского базирования "Калибр" и ударными дронами Shahed-136/131.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и две ударные дроны "Shahed-136/131".

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