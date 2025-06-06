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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики: направляются на пусковые рубежи

Россия может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Бомбардировщик Ту-95МС

Бомбардировщик Ту-95МС

В России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.

Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.

В сообщении указывается, что с аэродрома «Оленья» взлетели 2 борта Ту-95МС.

Кроме того, по информации мониторинговых каналов, в Черное море было выведено несколько ракетоносителей, общим залпом 20 ракет «Калибр».

Ранее сообщалось, что после украинской атаки на стратегические объекты РФ, в том числе авиабазы, Кремль может нанести мощный удар уже в ближайшее время.

Мы ранее информировали, что народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал высказывание своего коллеги Романа Костенко , что массированный российский обстрел может произойти сегодня ночью.

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