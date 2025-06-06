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Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики: направляются на пусковые рубежи
Россия может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине.
В России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.
Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.
В сообщении указывается, что с аэродрома «Оленья» взлетели 2 борта Ту-95МС.
Кроме того, по информации мониторинговых каналов, в Черное море было выведено несколько ракетоносителей, общим залпом 20 ракет «Калибр».
Ранее сообщалось, что после украинской атаки на стратегические объекты РФ, в том числе авиабазы, Кремль может нанести мощный удар уже в ближайшее время.
Мы ранее информировали, что народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал высказывание своего коллеги Романа Костенко , что массированный российский обстрел может произойти сегодня ночью.