Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики: направляются на пусковые рубежи

Бомбардировщик Ту-95МС

Реклама

В России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.

Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.

В сообщении указывается, что с аэродрома «Оленья» взлетели 2 борта Ту-95МС.

Реклама

Кроме того, по информации мониторинговых каналов, в Черное море было выведено несколько ракетоносителей, общим залпом 20 ракет «Калибр».

Ранее сообщалось, что после украинской атаки на стратегические объекты РФ, в том числе авиабазы, Кремль может нанести мощный удар уже в ближайшее время.

Мы ранее информировали, что народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал высказывание своего коллеги Романа Костенко , что массированный российский обстрел может произойти сегодня ночью.