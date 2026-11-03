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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия подняла в воздух Ту-95МС: мониторинговые каналы предупредили о возможных пусках ракет

По предварительным данным мониторинговых каналов, с аэродрома "Оленья" взмыла группа российских стратегических бомбардировщиков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ту-95МС

Ту-95МС / © wikimedia.org

Мониторинговые каналы сообщают о вылете группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в ночь на 3 ноября.

Если вылет боевой, по оценкам каналов, пуски ракет возможны ориентировочно в 03:00–04:00. Их вероятное вхождение в воздушное пространство Украины прогнозируется в 04:00–05:00.

Приведенные промежутки времени являются предварительными оценками мониторинговых каналов. Само сообщение о вылете не подтверждает осуществление ракетных пусков.

Следите за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь к укрытию.

В то же время, речь шла о том, что над Киевом создали "купол" РЭБ против реактивных дронов.

По словам Сергея Флеша, масштабная операция по защите столицы заставила россиян взять паузу и модернизировать беспилотники.

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