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Россия подняла в воздух Ту-95МС: мониторинговые каналы предупредили о возможных пусках ракет
По предварительным данным мониторинговых каналов, с аэродрома "Оленья" взмыла группа российских стратегических бомбардировщиков.
Мониторинговые каналы сообщают о вылете группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в ночь на 3 ноября.
Если вылет боевой, по оценкам каналов, пуски ракет возможны ориентировочно в 03:00–04:00. Их вероятное вхождение в воздушное пространство Украины прогнозируется в 04:00–05:00.
Приведенные промежутки времени являются предварительными оценками мониторинговых каналов. Само сообщение о вылете не подтверждает осуществление ракетных пусков.
Следите за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ. В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь к укрытию.
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