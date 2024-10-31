Россия подтвердила привлечение военных КНДР к войне в Украине – Зеленский

Войска КНДР также будут воевать на временно оккупированных территориях Украины

Российская Федерация сообщала странам Запада и своим партнерам о привлечении солдат для войны против Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу КBS, ссылаясь на данные разведки.

"Я знаю, что Российская Федерация в контактах с другими партнерами подтвердила, что Северная Корея вовлечена (до войны в Украине – ред.). У нас есть четкая информация – РФ проговаривала этот вопрос с Западом и подтвердила, что военные КНДР будут воевать с Украиной", – сообщил Зеленский.

Также Президент добавил, что часть северокорейских солдат будет воевать не только в Курской области, но и на временно оккупированных территориях Украины.

"Два государства официально воюют против Украины. Это не просто передача артиллерийских снарядов, не просто помощь соответствующим количеством ракет, не только привлечение технического персонала, а конкретные войска Северной Кореи, которые приезжают на территорию Курской области и готовятся к войне с Украиной. Они будут сражаться с украинскими военными. Северная Корея на государственном уровне поддерживает эти шаги" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил, что партнеры не хотят давать Украине оружие без результатов на поле боя.