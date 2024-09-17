Россия подтягивает бронетехнику на Харьковское направление: в Третьей штурмовой рассказали о коварных планах

Россия подтягивает в Харьковское направление бронетехнику. Это может свидетельствовать о ее подготовке к наступлению.

Об этом рассказал в эфире телемарафона командир подразделения TERRA Николай Волохов из 3 ОШБр с позывным "Абдулла".

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"В последнее время мне казалось, что мы решили проблему с бронетехникой. Была определенная динамика с самого начала мероприятия 3 ОШБр в зону ответственности на Харьковщине. Техники становилось меньше — сначала ее было очень много, мы ее курили. Но пока мы наблюдаем увеличение бронетехники, увеличение активности РФ в использовании танков, БМП", – рассказал военный.

По его словам, россияне сейчас пытаются провести разведку боем, чтобы прощупать оборонительные рубежи Сил обороны.

"Скоро начнется то, что россияне называют распутица. И применять технику не будет возможно так, как сейчас. И кажется, будто они хотят сделать рывок, улучшить свои позиции. Хотят выбить нас из того участка, который недавно мы отбили у них", – добавил Волохов.

Напомним, российская армия перепутала и открыла огонь по собственным подразделениям в Волчанске Харьковской области.

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