Россия подтянула силы на Запорожское направление: полковник СБУ сообщил, как враг готовится к наступлению

Сегодня задача украинских защитников там – остановить врага, чтобы создать условия для наступления ВСУ.

Россия накапливает резервы в Запорожском направлении и создает там для себя условия для последующего наступления весной.

Об этом нардеп, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

Он уточнил, что враг подтянул войска, вытесненные украинскими Силами обороны с правого берега Днепра.

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"Противник подтянул силы на Запорожское направление. Это войска, которые вышли из правобережья Днепра, которые были вытеснены ВСУ и перешли на левый берег, чтобы усилить восточное и Запорожское направления. Противник этими резервами пытается протиснуть Бахмут и Соледар, а на Юге мы видим они накапливают резервы", – рассказал Костенко.

Он отметил – "враг понимает, что Запорожское направление для нас важное". Нардеп также сообщил, что российские оккупанты там ведут активные действия и малыми группами пытаются захватывать территории.

"Противник готовится к весенней кампании, и сейчас создает себе условия для дальнейшего наступления накоплением резервов и введением этих подразделений в боевые действия. Противник ведет активные действия. Они малыми группами пытаются захватывать территории, чтобы улучшить свои позиции и выбить нас из высот", – описал ситуацию полковник СБУ.

Он добавил, что задача украинских защитников – остановить врага, чтобы создать условия для наступления ВСУ.

Напомним, Костенко 19 января заявлял, что Запорожское направление – ключевое и для ВСУ, и для врага. По словам нардепа, если украинские силы пойдут там в наступление и разрежут войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, это существенно усложнит обеспечение оккупантов в Крыму.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, в последние дни российские войска демонстрировали определенную активность на Запорожском направлении. По оценкам эксперта, захватчики рассматривают это направление как отвлекающее, и где они хотят создать мощную оборону, чтобы не дать прорваться украинским бойцам в направлении на Мелитополь.

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