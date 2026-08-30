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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия погрязла в Украине, но уже готовится к новому рывку: в Финляндии раскрыли планы Кремля

В ближайшем к Финляндии регионе России продолжается работа по увеличению военных мощностей.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Финляндии

Флаг Финляндии / © Associated Press

Командующий Оборонными силами Финляндии Янне Яаккола заявил, что Россия погрязла в Украине, из-за чего все активнее использует информационные и другие гибридные методы вместо прямого давления на Запад.

Об этом пишет Yle.

По словам Яакколи, пока прямой военной угрозы со стороны России нет. В то же время он призвал не упускать из виду наращивание российского военного присутствия в районах, граничащих с Финляндией.

Командующий обратил внимание на то, что в ближайшем к Финляндии регионе продолжается работа по увеличению военных мощностей. Решение об этом, по его словам, было принято еще в 2022 году.

«Одновременно мы видим в нашем ближайшем регионе работу по наращиванию мощности, решение о которой было принято уже в 2022 году, то есть вот это строительство инфраструктуры, о котором много говорилось публично», — рассказал Яаккола.

Он отметил, что эта работа создает возможности для дальнейшей переброски российских войск в регион.

«Создаются условия для того, чтобы в какой-то момент туда можно было опрокидывать войска», — добавил командующий.

Яаккола также заявил, что, если принимать во внимание озвученные российскими властями планы, Москва намерена втрое увеличить свою военную мощь в сухопутном компоненте.

В то же время, по его словам, конкретные сроки реализации таких планов напрямую зависят от того, как будет дальше развиваться ситуация в Украине.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут критически важные средства ПВО.

Мы ранее информировали, что Кремль подозревается в причастности к ряду тайных атак на территории государств НАТО.

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