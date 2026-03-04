Владимир Путин / © Associated Press

Несмотря на четыре года полномасштабной войны Россия так и не достигла ключевых целей вторжения в Украину, а ее успехи на фронте остаются минимальными. В то же время, война сделала Москву более зависимой от Китая и ослабила ее позиции на международной арене.

Об этом говорится в аналитическом материале The New York Times.

Почему план Кремля провалился

Когда Россия начала вторжение 24 февраля 2022 года, ее войска наступали сразу по нескольким направлениям — в Киев, Харьков, юг и восток Украины. Тогда многие аналитики предполагали, что страна может оказаться под российским контролем в считанные дни.

Однако через четыре года войны Россия не контролирует ни один областной центр Украины. Ее продвижение на фронте остается медленным и дается огромной ценой.

По оценке Центра международных стратегических исследований, с начала войны российские потери превысили 1,2 миллиона человек — убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Наступление без прорывов

Даже после того, как Россия в 2024 году активизировала наступательные действия, ей не удалось достичь стратегических прорывов.

За последний год, по оценкам аналитиков, российские войска понесли около 400 тысяч потерь, в то же время захватив около 0,8% территории Украины.

Одной из причин медленного продвижения характер современной войны: на поле боя трудно скрыть большие группировки войск через дроны и современные системы разведки. Поэтому русские войска часто вынуждены продвигаться малыми группами — пешком, на велосипедах или баги.

Первоначальные ошибки Кремля

Многие проблемы русской армии возникли еще в начале вторжения. Российское командование недооценило украинское сопротивление и одновременно начало наступление на нескольких направлениях.

Когда план быстрого захвата Киева провалился, линии поставок растянулись, а передовые подразделения стали уязвимы к украинским контратакам. Как следствие, запланированная Путиным короткая кампания превратилась в затяжную войну.

Геополитические последствия для России

По мнению аналитиков, война также ослабила позиции Москвы в мире.

Пока Россия втянута в войну против Украины, она стала гораздо зависимее от Китая. Кроме того, Москва упустила возможность активно поддерживать своих союзников в Сирии, Венесуэле, на Кубе и в Иране.

В то же время, НАТО расширилось, к альянсу присоединились Финляндия и Швеция, а Германия начала активно наращивать военный потенциал.

Украина сохранила независимость

Аналитики акцентируют внимание: несмотря на потери и постоянные атаки на инфраструктуру, Украина сохранила свою независимость и создала одну из самых боеспособных армий в Европе.

В частности, украинские силы укрепили оборонный пояс в Донбассе — Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, который остается ключевой линией обороны в регионе.

Издание отмечает, что у России нет гарантий, что сможет захватить эти города даже в случае продолжения войны до 2027 года.

«Победа» России — только в мечтах Путина

По мнению авторов материала, несмотря на многочисленные потери России, Москва пытается создать впечатление, что ее победа только вопрос времени.

Однако один из ключевых шагов к достижению длительного мира — осознание того, что победа России не неизбежна. Аналитики подчеркивают, что даже при продолжительном конфликте Кремль может так и не достичь своих главных политических и военных целей.

Напомним, ВСУ выравнивают фронт на Гуляйпольском направлении, выбив врага из плацдармов на западном берегу реки Гайчур. По словам обозревателя Богдана Мирошникова, это нивелирует угрозу флангового охвата Орехова и продвижения россиян на Вольнянск. Хотя темпы замедлились, контратаки продолжаются с фокусом на охват Успеновки. Продвижение дается тяжелой ценой и направлено не на прорыв, а на занятие более выгодных рубежей для укрепления обороны.