Россия пока не готова идти на реальные переговоры по прекращению войны — директор ЦРУ

Путин не хочет идти на переговоры и готов продолжать войну на истощение
У российского руководства пока нет желания начинать серьезный диалог по прекращению войны против Украины.
Такое мнение в эфире телеканала PBS высказал директор ЦРУ Уильям Бернс.
Он отметил, что для окончания конфликта нужен серьезный подход к переговорам, но пока такой подход не виден со стороны Москвы.
"Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в таком случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, россияне серьезно не настроены на реальные переговоры", — сказал Бернс.
Барнс заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не намерен заканчивать войну.
"Я имею в виду, что прямо сейчас Владимир Путин показывает все признаки того, что он не хочет отступать, он намерен продолжать эту войну на истощение столько, сколько сможет", — сказал Бернс.
Напомним, ранее сообщалось, что аналитики ISW объяснили, зачем Путин летит в гости к Лукашенко.
Кроме того, мы ранее информировали, что Путина перед вторжением в Украину предупреждали о катастрофических последствиях для России.
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