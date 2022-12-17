Россия пока не готова идти на реальные переговоры по прекращению войны — директор ЦРУ

Путин не хочет идти на переговоры и готов продолжать войну на истощение

У российского руководства пока нет желания начинать серьезный диалог по прекращению войны против Украины.

Такое мнение в эфире телеканала PBS высказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он отметил, что для окончания конфликта нужен серьезный подход к переговорам, но пока такой подход не виден со стороны Москвы.

"Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в таком случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, россияне серьезно не настроены на реальные переговоры", — сказал Бернс.

Барнс заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не намерен заканчивать войну.

"Я имею в виду, что прямо сейчас Владимир Путин показывает все признаки того, что он не хочет отступать, он намерен продолжать эту войну на истощение столько, сколько сможет", — сказал Бернс.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики ISW объяснили, зачем Путин летит в гости к Лукашенко.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путина перед вторжением в Украину предупреждали о катастрофических последствиях для России.

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