Россия полностью отключится от глобального Интернета 11 марта - Market Rebellion

Россиян ждет "внутренний" Интернет.
Россия полностью отключится от глобального Интернета в пятницу, 11 марта.
Об этом сообщает американская финансовая компания Market Rebellion.
"Только веб-сайты и серверы в российской зоне будут доступны для тех, кто находится в России", – пояснили в компании.
Отмечается, что еще в марте 2019 года Россия провела тесты, во время которых они отключились от остального мира, но поддерживали внутреннее Интернет-соединение для своих граждан.
Напомним, что российские власти уже начали рассылать всем владельцам телекоммуникационных сервисов (порталов, ресурсов, сайтов) соответствующие документы. В них говорится, что все серверы и домены в России должны быть с 11 марта переведены в российскую зону. Также должны быть собраны подробные сведения о сетевой инфраструктуре сайтов.
При использовании иностранного хостинга переместить на нем публичные ресурсы на российский хостинг. Все публичные ресурсы, которые находятся в другой доменной зоне – переместить по возможности в доменную зону ru. О принятых мерах компании должны сообщить в Минцифры РФ не позднее 15 марта. Если возникнут отказы – также об этом сообщить.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед.
- Боевых бронированных машин – 999 ед.,
- артиллерийских систем –117 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 23 ед.,
- самолетов – 46 ед.,
- вертолетов – 68 ед.,
- автомобильной техники – 454 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.