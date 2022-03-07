Россия полностью отключится от глобального Интернета 11 марта - Market Rebellion

Россиян ждет "внутренний" Интернет.

Россия полностью отключится от глобального Интернета в пятницу, 11 марта.

Об этом сообщает американская финансовая компания Market Rebellion.

"Только веб-сайты и серверы в российской зоне будут доступны для тех, кто находится в России", – пояснили в компании.

Отмечается, что еще в марте 2019 года Россия провела тесты, во время которых они отключились от остального мира, но поддерживали внутреннее Интернет-соединение для своих граждан.

Market Rebellion в Twitter

Напомним, что российские власти уже начали рассылать всем владельцам телекоммуникационных сервисов (порталов, ресурсов, сайтов) соответствующие документы. В них говорится, что все серверы и домены в России должны быть с 11 марта переведены в российскую зону. Также должны быть собраны подробные сведения о сетевой инфраструктуре сайтов.

При использовании иностранного хостинга переместить на нем публичные ресурсы на российский хостинг. Все публичные ресурсы, которые находятся в другой доменной зоне – переместить по возможности в доменную зону ru. О принятых мерах компании должны сообщить в Минцифры РФ не позднее 15 марта. Если возникнут отказы – также об этом сообщить.