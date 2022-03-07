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Россия полностью отключится от глобального Интернета 11 марта - Market Rebellion

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Россия полностью отключится от глобального Интернета 11 марта - Market Rebellion

pixabay.com

Россиян ждет "внутренний" Интернет.

Россия полностью отключится от глобального Интернета в пятницу, 11 марта.

Об этом сообщает американская финансовая компания Market Rebellion.

"Только веб-сайты и серверы в российской зоне будут доступны для тех, кто находится в России", – пояснили в компании.

Отмечается, что еще в марте 2019 года Россия провела тесты, во время которых они отключились от остального мира, но поддерживали внутреннее Интернет-соединение для своих граждан.

Market Rebellion в Twitter / ©
Market Rebellion в Twitter

Напомним, что российские власти уже начали рассылать всем владельцам телекоммуникационных сервисов (порталов, ресурсов, сайтов) соответствующие документы. В них говорится, что все серверы и домены в России должны быть с 11 марта переведены в российскую зону. Также должны быть собраны подробные сведения о сетевой инфраструктуре сайтов.

При использовании иностранного хостинга переместить на нем публичные ресурсы на российский хостинг. Все публичные ресурсы, которые находятся в другой доменной зоне – переместить по возможности в доменную зону ru. О принятых мерах компании должны сообщить в Минцифры РФ не позднее 15 марта. Если возникнут отказы – также об этом сообщить.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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