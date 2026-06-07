Война в Украине / © Associated Press

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Весенняя наступательная кампания русских войск оказалась провальной, а май стал особенно неудачным месяцем для захватчиков.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, нынешние результаты российского наступления сравнимы с периодом отступления оккупантов в 2022 году, хотя ныне враг, напротив, пытается вести активные наступательные действия.

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«Весенняя наступательная кампания абсолютно провальна для россиян. Май — провальный месяц для противника. Хуже было только тогда, когда российские оккупанты отступали в 2022 году, потому что они, отступая, теряли ресурс — людей и технику, успевшие захватить территории.

Но ведь тогда было отступление, а сейчас враг пытается наступать. Однако тенденция очень похожа — захватчики тратят еще больше человеческого ресурса, терпят значительные потери и при этом не имеют результата.

Им удалось за месяц захватить около 20 кв.км, и это во время заключительной фазы весенней наступательной кампании с переходом в летнюю», — отметил Александр Коваленко.

Обозреватель подчеркнул, что дополнительной проблемой для окупантов стал так называемый логистический локдаун. По его словам, Силы обороны Украины усиливают удары по системам обеспечения противника, что напрямую влияет на его боеспособность.

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Коваленко отметил, что даже российские z-военные коры признают ключевую роль связи и логистики для ведения как наступательных, так и оборонных операций.

«Связь мы перерезали врагу, вспоминая Starlink. И сейчас наши Силы обороны устроили массированную охоту за трансляционными узлами, ретрансляторами и так далее.

Что касается логистики, то тоже идет работа. Вопрос о том, когда противник не сможет наступать и держать оборону — когда наступит этот момент?», — заметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Также Коваленко высказался о перспективах выхода Украины на границы 1991 года. По его убеждению, этот сценарий реалистичен, а украинские военные постепенно приближаются к его реализации. По словам эксперта, вопрос заключается только во времени.

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Ранее сообщалось, что в Центре противодействия дезинформации высмеяли заявления Кремля о «ежедневном продвижении» войск РФ в Запорожской области.

Мы ранее информировали, что военное командование агрессорки РФ не предоставляет диктатору Путину точных разведывательных данных о реальной ситуации на поле боя.

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