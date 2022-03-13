Россия полностью уничтожила 7 больниц и убила 6 медиков — Ляшко

Цены на лекарства не должны расти и их хватает.

Россия со дня нападения уничтожила 7 больниц, 104 повреждены, 34 машины экстренной помощи обстреляны. А кроме того, убиты уже 6 работников, еще 12 — ранены и есть легкие раненые.

Такую статистику объявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

Он заверил, что, несмотря на все сложности, у украинцев есть возможность получить медицинскую помощь, но надо учесть, что идет война в некоторых из областей могут возникать соответствующие осложнения. Тем не менее, он заверил, что с медикаментами проблем нет. Впрочем, есть проблемы с логистикой.

К тому же могут возникать проблемы с медикаментами из-за неработающих аптек, но с этим борются. В частности, вчера была сняла надбавка на инсулины. Теперь его от разных производителей и поставщиков будут выдавать по рецептам, как электронным, так и бумажным.

Он также обратился к людям, чтобы не скупали лекарства с огромным запасом. «Вопрос первых дней прошел. Не покупайте лекарственные средства. Есть сайты, где показывают, какие аптеки работают, не нужно набирать заранее. Потому что это влияет на доступность препаратов», – говорит министр.

Он подчеркнул, что цены на лекарства не должны завышать, а если есть такие прецеденты, нужно оставлять обращение, ведь есть мораторий на повышение цен и с этим будут бороться.

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