Россия полностью вывела свои войска из Сумской области – Генштаб

Россия полностью вывела свои войска из Сумской области – Генштаб

Основные усилия Россия сосредоточила на Донбассе и юге Украины.

Украинская сторона сообщает, что оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в российскую федерацию.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины от 8 апреля.

Между тем, по данным Генштаба, на Слобожанском направлении враг продолжил блокировать город Харьков, производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Напомним, спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник отмечал, что основные усилия россиян сейчас направлены на захват населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее и Новобахмутовка, установлении полного контроля над Мариуполем и овладении рубежом Угледар-Марьинка.

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