Россия получает 60% комплектования из Китая: в Офисе президента сообщили, где оно используется

У Офиса президента были длительные обсуждения с некоторыми китайскими производителями на этот счет.

Украина считает Китай "наибольшей проблемой" потому, что большинство компонентов в российском оружии на поле боя в Украине китайского производства.

Об этом заявил журналистам советник президента Владислав Власюк, передает Reuters.

"Если взять все обычные виды вооружения и сосчитать иностранные компоненты, то около 60% будут поступать из Китая. У нас были длительные обсуждения с некоторыми производителями по этому поводу. Я бы сказал, что самая большая проблема — это КНР", — сказал Власюк.

По словам советника президента, китайские компоненты Россия использует в беспилотниках, системах наблюдения и даже в ракетах. Более того, часть компонентов также поставляется из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других стран Запада, несмотря на санкции.

Власюк заявил, что Евросоюз мог бы увеличить усилия, чтобы прекратить поток западной продукции в Россию. К примеру, принять меры против российской атомной компании "Росатом".

"Росатом... мы считаем, что она (Россия) использует свои сети для снабжения российской армии", – сказал он.

Напомним, российские военные впервые применили в Украине китайские бронемашины ZFB-05.

Китай хочет быть в центре соглашения между Украиной и Россией и в центре вообще всего происходящего в мире — международный эксперт

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