В издании отмечают, что, несмотря на относительно редкое использование ресурсов, воздушный потенциал России снижается.

В 2024 году Россия поставила своим военно-космическим силам (ВКС РФ) 24 новых боевых самолета. Однако в то же время страна понесла потери в виде по меньшей мере 23 уничтоженных или поврежденных самолетов.

Об этом сообщает Defence24.

В течение года в российские военно-космические силы поступили:

Су-34 – 10 единиц;

Су-35С – 6 единиц;

Су-57 – 6 единиц;

Су-30 – 2 единицы.

Пропагандисты РФ в конце декабря объявили о последних поставках Су-34 и Су-57, однако фото- и видеоматериалы свидетельствуют, что речь идет только об отдельных экземплярах, а не о масштабных партиях.

За этот же период Россия потеряла по меньшей мере 23 единицы авиатехники:

Су-34 – 9 единиц;

Су-25 – 4 единицы;

Су-27 – 3 единицы;

Су-35С – 2 единицы.

Также уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Як-130 и тяжелый беспилотный боевой самолет С-70 "Охотник".

Как пишут в издании, большинство российских потерь являются следствием аварий, в том числе износа и дружеского огня. Видно, что несмотря на относительно редкое использование ресурсов, воздушный потенциал России снижается.

Напомним, на днях в Ростовской области РФ была зафиксирована массированная атака дронов. Взрывы раздались в городе Миллерово, где расположен стратегический военный аэродром оккупантов.