Россия получит больше дронов и ракет от Ирана: в ISW разоблачили "цели", которые будут атаковать оккупанты

Аналитики считают, что российская зависимость от вооружения из Ирана будет расти.

Иран намерен отправить в Россию больше беспилотников и баллистических ракетных систем, свидетельствуя о том, что страна-агрессор на пути к исчерпанию собственных запасов.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

По данным ГУР, официальные лица Ирана планируют поставить России партию из более чем 200 беспилотников "Шахед-136", "Мохаджер-6" и "Араш-2". Отмечается, что эти дроны доставят в РФ разобранные, а уже российский персонал их соберет и нанесет маркировку страны-агрессора.

Кроме того, CNN со ссылкой на источники заявил, что Иран планирует отправить в Россию тысячу единиц оружия до конца года, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и боевые беспилотники. Указывается , что это будет первый подтвержденный случай, когда Иран посылает России современные высокоточные ракеты.

"Иран планирует отправить в Россию больше боевых беспилотников и новых баллистических ракетных систем для использования в Украине, что, вероятно, еще больше усилит зависимость России от систем оружия иранского производства. Россия, вероятно, вела переговоры о дополнительной поставке систем вооружения Ирану из-за истощения ее запасов крылатых ракет и систем беспилотников во время войны в Украине, в частности во время российской кампании против украинской критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Специалисты ISW прогнозируют, что Россия, скорее всего, продолжит использовать атаки беспилотников и ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины, чтобы попытаться компенсировать неудачи и ограничение своих обычных сил на передовой. Зависимость России от систем иранского производства, а значит и от Ирана, скорее всего, будет расти.

Напомним, в ночь на 2 ноября украинские силы сбили 12 из 13 иранских дронов Shahed-136, которыми РФ пыталась атаковать населенные пункты Украины.

Как писала газета The Washington Post, Иран планирует передать России баллистические ракеты.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил эту информацию, а также объяснил, почему иранские баллистические ракеты опаснее российских.