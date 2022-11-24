Россия получит нокаут в войне, поскольку Путин достигает дна: Минобороны Британии советует дожимать оккупантов зимой

Уоллес советует украинским бойцам сохранять динамику наступления против российских военных во время зимы.

Глава Кремля Владимир Путин оставил свои войска в опасной ситуации. Поэтому пришло время для контрнаступления ВСУ.

Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Daily Beast.

"С учетом преимуществ, которые украинцы имеют в подготовке, оборудовании и высоком качестве своих военных против деморализованных, плохо обученных и плохо оснащенных россиян, в интересах Украины было бы сохранить динамику наступление в течение зимы", — сказал Воллес.

Министр обороны Великобритании сказал, что такой совет он дал бы своим украинским коллегам, с которыми он общается "почти еженедельно". Он похвалил украинцев за то, что они шокировали мир, продемонстрировав собственное мужество и умение, а также огромные недостатки русских солдат.

По его словам, украинские военные уже получили 300 000 комплектов зимней формы.

"У них есть 300 тыс. единиц зимних боевых комплектов от международного сообщества – это важная необходимость для любого зимнего наступления", — добавил Воллес.

Министр добавил, что российские атаки происходят в то время, когда высокопоставленные американские чиновники пытаются подтолкнуть Украину к переговорному столу.

Уоллес предположил, что пора Украине использовать свое преимущество, выявив ужасное качество российских вооруженных сил.

"Недавно было развернуто российское подразделение без еды и без носков, и не так много пушек. Это катастрофа для человека, который идет в бой... Размах у россиян есть, но не слишком. Ну, большинство хороших мертвы", — сказал он.

Уоллес назвал тактику командования оккупантов по принципу мясорубки.

"Они запихивают их в мясорубку и используют огромное количество артиллерии. Только нация, которая не заботится о своем собственном народе, может послать 100 тыс. своих людей насмерть", — добавил министр.

Накануне Бен Уоллес заявил, что Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King и артснаряды.

Ранее стало известно, что будет в новом пакете помощи США 400 млн долларов. Кроме того, Британия предоставит специальное зимнее оборудование для ВСУ, а также помощь на 16 млн фунтов.

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