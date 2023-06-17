Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия понесла большие потери на одном из направлений: подробности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2922
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия понесла большие потери на одном из направлений: подробности

На Таврическом направлении у россиян большие потери. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Борьба удачно продолжается.

За прошедшие сутки, 16 июня, на Таврическом направлении ликвидировано и ранено более пяти рот солдат армии РФ.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, активная работа наших воинов на Таврическом направлении успешно продолжается.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот", — пишет командующий.

В общей сложности было уничтожено и повреждено 88 единиц вооружения и военной техники россиян. В частности, вертолет Ка-52, 11 танков, гаубицы, беспилотники, САУ и "Солнцепок".

"Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага", – добавляет Тарнавский.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2922
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация