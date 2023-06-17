Россия понесла большие потери на одном из направлений: подробности

Борьба удачно продолжается.
За прошедшие сутки, 16 июня, на Таврическом направлении ликвидировано и ранено более пяти рот солдат армии РФ.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, активная работа наших воинов на Таврическом направлении успешно продолжается.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот", — пишет командующий.
В общей сложности было уничтожено и повреждено 88 единиц вооружения и военной техники россиян. В частности, вертолет Ка-52, 11 танков, гаубицы, беспилотники, САУ и "Солнцепок".
"Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага", – добавляет Тарнавский.