Россия понесла большие потери на одном из направлений: подробности

За прошедшие сутки, 16 июня, на Таврическом направлении ликвидировано и ранено более пяти рот солдат армии РФ.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, активная работа наших воинов на Таврическом направлении успешно продолжается.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот", — пишет командующий.

В общей сложности было уничтожено и повреждено 88 единиц вооружения и военной техники россиян. В частности, вертолет Ка-52, 11 танков, гаубицы, беспилотники, САУ и "Солнцепок".

"Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага", – добавляет Тарнавский.

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