Россия понесла большие потери на одном из направлений: подробности

Между тем, УСУ имеют продвижение на направлении.

Украинские защитники преуспевают на Таврическом направлении. Кроме того, российские оккупационные войска несут большие потери.

Об этом сообщил командующий оперативной группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметные продвижения в результате успешных штурмовых действий. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач", — говорится в сообщении.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Уничтожены и повреждены 47 единиц военной техники противника. В частности, три танка, беспилотники, БМП, гаубицы, зенитные ракетные комплексы С-300 и "Бук". Кроме того, уничтожены шесть мест хранения боеприпасов врага.

Как сообщалось, по состоянию на утро 19 июня 2023 года ВСУ уничтожили 220450 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.

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