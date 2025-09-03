Уничтоженный танк РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В начале 2025 г. распространялись слухи, что летнее наступление России станет решающей кампанией вторжения в Украину. Многие считали, что украинская армия ослабла до предела, а сам Путин в марте заявил, что "есть основания считать, что мы можем добить" украинские войска. Казалось, что Москва, наконец, преодолеет сопротивление Украины и одержит победу.

Но август закончился, и стало очевидным: масштабное летнее наступление Путина испытало провал. Российская армия не смогла прорвать линию фронта и захватить ни один крупный город. По оценкам экспертов, общее продвижение российских войск за три летних месяца составило лишь около 0,3% территории Украины. Стратегические цели, в частности, город Покровск на востоке страны, остаются под контролем украинских войск.

Планы Кремля по продвижению на Сумскую и Харьковскую области тоже не удались. В конце июня Путин заявлял, что "вся Украина наша" и угрожал захватить Сумы, стремясь создать так называемую "буферную зону безопасности". Однако к концу лета его войска оказались в приграничных деревнях и были вынуждены отступить после серии неудач.

Потери России оказались значительными. Хотя Кремль не раскрывает данные о погибших, открытые источники и аналитика указывают на десятки тысяч потерь только за летний период. Как отметил немецкий журналист Юлиан Репке (BILD), любой анализ летнего наступления приводит к одному выводу – он провалился.

Этот провал развенчивает миф о неминуемой победе России. Долгое время мир воспринимал Россию как непобедимую силу, преувеличивая ее военную мощь. Среди громких ошибочных представлений – критика Украины со стороны президента США Дональда Трампа за защиту от агрессии и признания России как страны, “которая всегда побеждает”.

Кремль преувеличивает успехи на фронте, пытаясь запугать Запад

Не располагая реальными данными о прогрессе на поле боя, Кремль активно преувеличивает свои достижения, пытаясь заставить западных политиков сомневаться в эффективности поддержки Украины. "Кремль пытается убедить Запад, что Россия неизбежно достигнет своих военных целей на поле боя, поэтому Украина должна уступить российским требованиям, а Запад должен прекратить поддержку Украины", - отметили эксперты Американского института изучения войны 30 августа.

Однако факты на местах говорят о другом. Пока Путин демонстрирует "непрерывное наступление" и "непреодолимое давление", его армия до сих пор ведет бои за небольшие деревни, расположенные всего в нескольких километрах от исходных позиций, которые были заняты еще в начале полномасштабного вторжения более трех с половиной лет назад. За последние тысячу дней Россия оккупировала всего около одного процента территории Украины и не захватила ни одной областной столицы. Крупнейший город, который на короткое время контролировали российские войска, — Ростов в России, в июне 2023 во время мятежа ЧВК “Вагнер”.

Устрашение западных лидеров стало одним из главных "достижений" Путина в войне, где его армия показала себя значительно хуже, чем ожидалось. Бряцание оружием помогает Кремлю игнорировать реалии поля боя, опираясь на нежелание Запада активно противостоять Москве. Однако с каждым новым доказательством ограниченности российских сил это нежелание становится труднее оправдать.

Важно не недооценивать угрозу, исходящую от путинской военной машины. Российская армия превосходит большинство европейских вооруженных сил, имеет в своем арсенале беспилотники, ракеты и авиацию, а также безжалостную политическую волю. В то же время, победа России в Украине далеко не неминуема.

Провал летнего наступления Кремля – наглядный сигнал, что вторжение идет не по плану. Путин все еще надеется одержать победу блефом, но его армия гораздо более уязвима, чем хотелось бы показать. Если Украина получит должную поддержку от союзников, она способна сломать ход боевых действий в свою пользу и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что российское командование опрокидывает подразделения морской пехоты и "ВДВ" в Донецкую область, готовя масштабное осеннее наступление.