Россия понесла существенные потери на фронте: Генштаб обновил данные

Уничтоженный российский танк / © Getty Images

Потери российской армии в войне против Украины на 17 декабря достигают 1 192 350 бойцов ликвидированными и ранеными. Так, только за сутки украинские военные уничтожили или ранили 1 730 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 17 декабря

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 17 декабря 2025 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 192 350 (+1 730) человек,

танков — 11 427 (+6) ед.

боевых бронированных машин — 23 758 (+21) ед.

артиллерийских систем — 35 205 (+33) ед.

реактивных систем залпового огня — 1 571 (+1) ед.

средств противовоздушной обороны — 1 262 (+1) ед.

самолетов — 432 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 91 386 (+167) ед.

крылатых ракет — 4 073 (+0) ед.

кораблей/катеров — 28 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 70 361 (+179) ед.

специальной техники — 4 027 (+1) ед.

К слову, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Украина несет значительные потери, что является для него личной болью, однако отметил, что потери российских захватчиков в разы выше. Генерал подчеркнул, что украинские воины защищают родную землю, тогда как агрессор целенаправленно уничтожает мирные города и экономику Украины.