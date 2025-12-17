- Дата публикации
Россия понесла существенные потери на фронте: Генштаб обновил данные
Российская армия продолжает нести колоссальные потери на фронте, приближаясь к отметке в 1,2 млн личного состава.
Потери российской армии в войне против Украины на 17 декабря достигают 1 192 350 бойцов ликвидированными и ранеными. Так, только за сутки украинские военные уничтожили или ранили 1 730 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 17 декабря
Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 17 декабря 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 192 350 (+1 730) человек,
танков — 11 427 (+6) ед.
боевых бронированных машин — 23 758 (+21) ед.
артиллерийских систем — 35 205 (+33) ед.
реактивных систем залпового огня — 1 571 (+1) ед.
средств противовоздушной обороны — 1 262 (+1) ед.
самолетов — 432 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 91 386 (+167) ед.
крылатых ракет — 4 073 (+0) ед.
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 70 361 (+179) ед.
специальной техники — 4 027 (+1) ед.
К слову, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Украина несет значительные потери, что является для него личной болью, однако отметил, что потери российских захватчиков в разы выше. Генерал подчеркнул, что украинские воины защищают родную землю, тогда как агрессор целенаправленно уничтожает мирные города и экономику Украины.