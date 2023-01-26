Россия понимает, что это проигрыш в войне: эксперт о новых танках для ВСУ

Вооруженные силы Украины создадут из танков от западных союзников ударный кулак для наступления в южных и восточных областях.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, комментируя решение стран Запада поставлять Украине танки.

Как отметил экс-глава разведки, канцлер Германии Олаф Шольц согласовал поставки в Украину танков Leopard по результатам переговоров с президентом США Джо Байденом. Байден объявил о поставках более 30 танков Abrams, параллельно с этим Шольц заявил о поставках Leopard.

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"Шесть стран Европейского Союза — это Польша, Финляндия, скандинавские страны, Испания, согласовали поставку "Леопардов". С учетом этих стран, немецкой позиции и поставок "Челленджеров" и в перспективе "Абрамсов" это может быть 100-140 танков — мощных, новейших, из которых сформированы две танковые бригады", – рассказал Маломуж.

Также он напомнил о передаче Украине десятков мощных систем ракетного огня, нескольких сотен БТРов, в частности "Брэдли", "Мардеров", и другой бронетанковой техники.

"А это уже 4-5 комплексных бронетанковых бригад. Кулак, о котором мы говорим – это и танки, и БТРы, и БМП. Можно создать условия для формирования 5-6 бригад, которые будут ударной силой, которые будут во время проведения наступательных операций на востоке и юге", — подчеркнул экс-глава разведки.

По его словам, Россия понимает, что поставки танков, БТРов, ракетных систем, дальнобойных боеприпасов – это фактически проигрыш в войне.

"Они не готовы стратегически к такой войне. Они только готовят такие концепции. Но по всем концептуальным задачам, которые они поставили на коллегии Минобороны – это год-полтора, которые необходимы руководству России, чтобы подготовить полномасштабные подразделения – дивизии, корпуса и армии. Главное перевооружить, провести ремонт и реконструкцию тех ракетных комплексов, танков, БТРов, которые есть в запасе со времен Советского Союза. Это большая работа, требующая времени, финансов, технических ресурсов. Даже если они работают в три смены без выходных сегодня, накопить это невозможно", – объяснил эксперт.

Напомним, Украина рассчитывает по итогам очередного саммита "Рамштайн" получить сотни танков от союзников для организации наступления на стратегически важном направлении фронта. Однако Германия долго медлила с решением передать танки Leopard ("Леопард") и только 25 января официально согласилась передать 14 танков.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что танки Leopard 2 могут быть доставлены в Украину примерно за три месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию и США за передачу танков и заявил о необходимости сформировать такой танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.

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