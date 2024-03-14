"Россия попадает во временную ловушку": эксперт допустил возможность переворота в Кремле

По мнению Максима Разумного, это долгий процесс, однако любое событие может его стремительно ускорить.

Доктор политических наук Максим Разумный считает, что в России возможен сценарий с дворцовым переворотом и появление новой политической фигуры

Об этом он рассказал Эспрессо.tv.

По словам Максима Разумного, Россия может попасть в определенную временную ловушку, которая в шахматах называется "цугцванг". – нем. Zugzwang – "принуждение к ходу", положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

"В принципе, это может произойти через полгода – некий "дворцовый" переворот, Путина кем-то замещают и так далее. Это дает возможность появиться какой-то новой политической фигуре, которая начнет договариваться с Западом и выторговать себе хорошие условия. Но если Путин даже остается у власти, эти новые условия становятся все хуже и хуже. То есть это может произойти через 2-3 года", – заявил эксперт.

По его мнению, очень важно, когда закончится активная фаза боевых действий.

"Мы не говорим, когда закончится война, потому что сейчас не видно возможности и необходимости завершить ее каким-то договором или соглашением с диктатором. Речь идет об окончании активной фазы боевых действий. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее россияне начнут спрашивать, что это было и зачем?" – объяснил Максим Разумный.

По его словам, сейчас в период обострения граждане РФ инстинктивно поддерживают свою армию и президента. Однако как только это завершится, возникнет очень много вопросов по поводу потерянных на войне молодых мужчин.

"То есть это такой долгий процесс, но он может быть ускорен любым обстоятельством", – считает эксперт.

Напомним, военный эксперт рассказал, как можно ликвидировать Путина. По его мнению, это трудно, однако возможно, но все зависит от окружения диктатора.

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