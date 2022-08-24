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Россия попала ракетой в жилой дом на Днепропетровщине, где были дети: появились фото последствий (фото)

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Россия попала ракетой в жилой дом на Днепропетровщине, где были дети: появились фото последствий (фото)

Фото: Риа-Мелитополь

Днем 24 августа в День Независимости армия Путина обстреляла ракетами Синельниковский район Днепропетровщины.

По предварительной информации, в результате ракетного удара пострадали. Это - двое детей, извлеченных из-под завалов разрушенного дома.

На телеграмме "Риа-Мелитополь" появилось фото последствий атаки РФ.

"Последствия ракетного удара по Днепропетровской области. Предварительно есть пострадавшие", — коротко подписано сообщение под фото.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что на Днепропетровщине около 15:00 ракета РФ попала в частный дом в Синельниковском районе. Там находились двое детей. К счастью, их удалось извлечь из-под завалов и эвакуировать.

Фото: Риа-Мелитополь / ©
Фото: Риа-Мелитополь

Также в ночь на 24 августа воздушная тревога на Днепропетровщине почти не умолкала. Российская армия выпустила по Днепропетровской области ракеты Х-22, избивала "Градами" и "Ураганами". Российские военные накрыли огнем три района: Днепровский, Никопольский и Криворожский.

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