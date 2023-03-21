Россия попросила Китай предоставить оружие для войны против Украины — НАТО

В Альянсе подчеркнули, что Китай не должен помогать России вести захватническую войну.

В НАТО видели "некоторые признаки" того, что Россия попросила Китай помочь ей летальным оружием в войне против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что пока в НАТО не увидели признаков того, что Китай поставляет России летальное оружие, но есть признаки того, что такой запрос от России был и в Пекине рассматривают этот запрос.

"Китай не должен оказывать летальную помощь России. Это будет означать поддержку незаконной войны", – предупредил он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что трехдневный государственный визит Си Цзиньпиня свидетельствует о расширении взаимоотношений между Пекином и Москвой.

"Мы видим, как Китай и Россия сближаются в военной области — совместные учения, совместное патрулирование, военно-морское и воздушное патрулирование — в экономической отрасли, а также в политической и дипломатической сфере. Поэтому встреча в Москве является частью той модели, в которой Китай и Россия работают все теснее и строят все крепче партнерство", – сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что российский диктатор Владимир Путин совершил большую ошибку, когда начал полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Он ожидал, что Киев упадет через несколько дней, а вся Украина — через несколько недель. Но он недооценил стальное сопротивление украинского народа. Он думал, что сможет нарушить единство НАТО. Но члены НАТО крепкие и единые и оказывают беспрецедентную поддержку Украине", — сказал он.

Столтенберг напомнил, что Швеция и Финляндия после нападения России решили подать заявки на вступление в НАТО, что увеличит границу блока и РФ в два раза.

"Вторжение Путина в прошлом году было шоком, но не неожиданностью. Это была кульминация схемы агрессивных действий", — сказал он.

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Генсек НАТО заявил, что после вторжения и аннексии Крыма страны Альянса усилили свой потенциал на восточных рубежах и развернули оборону, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. "За несколько часов мы активировали наши оборонные планы. От Балтийского до Черного моря", – сказал Столтенберг.

Кроме того, члены НАТО оказали значительную помощь Украине в защите государства от российских агрессоров и вернуть захваченные территории.

Также генсек НАТО сообщил, что блок усилил защиту критической национальной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы.

"Мы согласовали новую Стратегическую концепцию, первую за десятилетие. Управлять нашим Альянсом в эпоху стратегической конкуренции. Она определяет Россию как самую большую угрозу нашей безопасности. Вместе с постоянной угрозой терроризма", — сказал он.

Столтенберг добавил, что следующие годы не будут простыми, поэтому все страны НАТО должны быть готовы к этому вызову.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил о "падении Бахмута" в ближайшее время.

Кроме того, мы ранее информировали, что в отчете о всемирных угрозах национальной безопасности США указывается, что Россия может и не стремиться к прямому военному конфликту с США и НАТО, однако потенциал для этого существует.

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