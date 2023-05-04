Россия после долгой паузы активизировала атаки по Украине: в Воздушных силах назвали главную цель

Россия возобновила атаки дронами по Украине, чтобы таким образом истощить системы ПВО и выследить позиции, откуда ведется работа по вражеским объектам.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Конечно, они хотят поразить цели, "Шахеды" направлены на цели. Однако они знают, что БПЛА будет уничтожена, сейчас 80% мы уничтожаем, поэтому они так истощают нашу ПВО, заставляют разоблачать позиции. Потому что работа с БПЛА зенитной ракетой показывает врагу, откуда эта боевая работа велась", – рассказал Игнат.

Россия с новой силой атакует Украину

Напомним, последние ночи в Украине беспокойны из-за атак окупантов, которые запускают дроны по городам. Ночью 4 мая Россия выпустила 24 иранских дрона-камикадзе "Shahed". Силы ПВО уничтожили 18, а также разведывательный беспилотник. Под ударом находились Киев и Одесса.

Накануне, ночь на 3 мая Россия снова нанесла удар дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Под угрозой находились центральные, восточные и северные регионы. Тогда россияне запустили 26 беспилотников Shahed-136/131, 21 из них были уничтожены.

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