"Россия после поражения будет хотеть реванша": Арестович советует последовать примеру Израиля

К возможному реваншу РФ нужно готовиться так, будто он неотвратим.

Советник Офиса президента Алексей Арестович убежден, что после поражения в войне Россия будет хотеть реванша, поэтому систему безопасности нужно строить так, чтобы этот реванш стал невозможен.

Об этом Арестович написал в Сети и выложил видео из своего выступления на польско-израильско-украинском технологическом саммите в Варшаве.

"В 14-м году я сказал фразу, что Украина заснула в Европе, а проснулась в Израиле. Мы все понимаем, что Россия так просто не сдастся. Любую форму, которую она примет после этой войны, эта форма будет требовать реванша. Потому что Российское государство при Путине или без Путина после поражения в этой войне упадет в ресентимент и потребует второго тура, то есть следующей попытки с учетом многочисленных ошибок снова захватить Украину", – пояснил советник ОП.

В таком случае, по его словам, Украина должна так строить систему безопасности, чтобы реванш со стороны РФ был невозможен.

"Если мы не хотим, чтобы был второй тур, мы должны готовиться к нему так, будто он неотвратим. Потому что главная функция армии – это даже не война, а предупреждение войны", – отметил Арестович.

Он добавил, что Украина должна быть настолько сильной, чтобы любой в Кремле понимал, что преодолеть ее невозможно. Ни экономически, ни культурно, ни военным путем.

Советник ОП отметил, что Израиль живет в военном положении 70 лет и имеет уникальный опыт развития высокотехнологичной экономики и ВПК. В то же время, Израиль является многокультурной, унитарной, демократической страной с открытым обществом.

"Это самый главный опыт, который мы можем взять за основу, когда мы будем использовать огромный исторический шанс, который выпадает на послевоенную реконструкцию. У нас будет несколько лет, когда мир будет еще интересоваться Украиной очень сильно. И мы должны не потерять этот шанс на тотальную перестройку нашего государства. Чтобы мы удержали тот баланс, который научился удерживать Израиль", – рассказал Арестович.

Напомним, военный эксперт Петр Чернык заявлял, что пока будет существовать Россия, Украина будет находиться в зоне угрозы. Поэтому у государства нет другого выхода, как развеять пацифистские идеи, брать пример с Израиля и строить "украинский ЦАХАЛ".

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия проиграет нынешнюю войну. В то же время глава государства сказал – чем быстрее президент РФ Владимир Путин это признает, тем дольше проживет и он, и его окружение.

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