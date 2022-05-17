Россия после войны должна чувствовать себя униженной нацией - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что именно после войны против Украины Россия должна чувствовать себя униженной нацией.

Потому что в таком людоедном плане цивилизация существовать не может, подчеркнул он 17 мая в эфире телемарафона.

Подоляк отметил, что в Европе понемногу начинает работать лоббистская сеть, которую в течение 20 лет создавала РФ.

"Она же покупала там политиков, журналистов, какие-то общественные движения. И они сейчас начинают говорить: "А давайте сделаем так, чтобы Россия чувствовала себя как-то не униженной". Нет, РФ именно после этой войны должна чувствовать себя униженной нацией. Почему? Потому что в таком людоедном плане цивилизация существовать не может", — сказал Подоляк.

Он напомнил, что в Украине идет полноценная, полномасштабная, большая, европейская война.

"Если кто-то в Европе это еще не понимает, то это не проблемы Украины. И РФ эту войну остановить в таком виде, как хотелось бы европейцам, не сможет", – подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что "отдать что-то" России для того, чтобы господин Путин или кто-либо другой в российском руководстве сохранил лицо — невозможно. Это не предмет торга.

Война не закроется, если мы что-нибудь там отдадим. Это, во-первых, неприемлемо для Украины, об этом президент Зеленский уже неоднократно говорил. И это не воспримет украинское общество, оно заплатило огромную цену не для того, чтобы что-то отдать", — объяснил он.

По словам Подоляка, Зеленский не подпишет "Минск-2", и это должны понять в Европе.

"Потому что любой "Минск-2" — это отложенная война, еще более разрушительная. Например, через год или через два. Это нам нужно? Нет!" – подчеркнул он.

Подоляк добавил, что "русский мир" вообще не воспринимается в Украине. Он подчеркнул, что украинцы "просто не переваривают россиян", "особенно в восточных и южных районах".

Напомним, Подоляк прокомментировал, действительно ли Украина вышла из переговоров с Россией.

Подоляк назвал армию РФ мародерами и насильниками

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