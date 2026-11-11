Россия посреди дня ударила прямо по людному рынку: погиб по меньшей мере один человек, первые детали

Взрыв (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

Российские войска атаковали рынок в центральной части Черноморска Одесской области. В результате удара погиб один человек, еще четверо получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

По его словам, враг нанес удар по рынку, где обычно находятся многие люди.

Реклама

«Враг нанес коварный удар по рынку в центральной части Черноморска. Место, где в это время всегда людно», – отметил глава ОВА.

В результате российской атаки также повреждены близлежащие жилые дома и припаркованные автомобили.

На месте удара работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Россияне также атаковали Полтаву

Напомним, утром 11 ноября российские войска нанесли удар по Полтаве. В результате атаки пострадали по меньшей мере три человека. Россияне попали по территории частного предприятия, где вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и другие службы.

Реклама

Российский беспилотник пал еще в одном районе города. По предварительным данным, в результате поврежден частный жилой дом.

Россия атаковала Черновцы реактивным дроном

Днем 11 ноября российские войска атаковали Черновцы реактивным беспилотником. Воздушная тревога в Черновицком районе продолжалась с 10:45 до 11:05. Военные предупреждали, что вражеский БПЛА двигается с севера в направлении областного центра.

Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко, силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над городом. Однако его обломки упали на территорию гражданского предприятия пищевой промышленности и повлекли повреждение. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Массированная атака РФ на Украину 11 ноября: последствия в разных областях

Напомним, 11 ноября российские войска нанесли удары по энергетической, транспортной и топливной инфраструктуре Черкасской и Житомирской областей. В частности, в Уманском районе часть потребителей осталась без электроснабжения.

Реклама

На Житомирщине в результате обстрелов повреждены жилые дома, предприятие и не менее 20 автомобилей. Ранения получили четыре человека.

Также российская армия атаковала Хмельницкую и Ровенскую области. В Хмельницкой области зафиксировали повреждения на территории предприятия, пострадал один человек.

В Ровенской области вражеские удары повредили три частных жилых дома. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Новости партнеров

Новости партнеров