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Россия посреди дня устроила по многоэтажке в большом городе: там пожар, первые детали (фото)
В Запорожье российский беспилотник попал в многоэтажку в одном из районов города. После атаки в доме вспыхнул пожар.
Российские войска посреди дня атаковали беспилотником многоэтажное здание в Запорожье.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, вражеский БпЛА попал в многоэтажку в одном из районов города. После удара произошел пожар.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.
Также во время атаки на Киев россияне попали в многоэтажку в Подольском районе. Жители рассказали о разрушении и моменте удара.