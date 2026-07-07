Россия посреди дня устроила по многоэтажке в большом городе: там пожар, первые детали (фото)

Россия атаковала БПЛА многоэтажку в Запорожье

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Российские войска посреди дня атаковали беспилотником многоэтажное здание в Запорожье.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, вражеский БпЛА попал в многоэтажку в одном из районов города. После удара произошел пожар.

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Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.

Также во время атаки на Киев россияне попали в многоэтажку в Подольском районе. Жители рассказали о разрушении и моменте удара.

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