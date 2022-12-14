Россия поставила Донбасс на колени и уничтожает целую отрасль – правозащитник

Российские оккупанты поставили цель полностью уничтожить угольную промышленность на подконтрольных им территориях Донбасса. С 2014 года там прекратили работу более 2/3 шахт.

Об этом рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"На сегодняшний день Российская Федерация пытается окончательно ликвидировать угольные шахты на временно оккупированной территории. С 2014 года на временно оккупированной территории осталось 96 шахт. Из них часть была в государственном секторе, часть частная. По состоянию на 2022 год осталось 30 шахт на временно оккупированной территории. То есть 66 они уже уничтожили", – сообщил он.

Эксперт напомнил о судьбе угольных шахт в соседней Ростовской области РФ:

"В Ростове тоже были шахты, которые по геологии к Донбассу относились. Их особенность была такова, что угольные пласты размещались очень глубоко — от 500 м. Для того, чтобы добывать уголь и получать за это прибыль, нужно было сделать очень много. Украина научилась — например, предприятия "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит" никогда не дотировались из бюджета и всегда были прибыльными. Российская Федерация еще в 1991 году свои шахты закрыла, людей выбросила на улицу. А Украина в это время дотировала эти шахты, вывела на рентабельность и сохранила".

Как отметил Лисянский, россияне, используя опыт 90-х годов, пытаются полностью ликвидировать угольную отрасль на временно оккупированных территориях Украины:

"Используют то, что многие люди принудительно мобилизованы, и эти шахты закрывают. По количеству принудительно мобилизованных — они сказали 58%. По нашим данным, это 75%. Уже были случаи, что в оккупированном Свердловске Луганской области (ныне Довжанск — ред.) на должности шахтеров принимали женщин. Женщины добывали уголь, чтобы как-то прокормить свои семьи".

Правозащитник выразил возмущение ситуацией в оккупированных районах Донбасса:

"На самом деле, это дно. Это колени, на которые поставила оккупированные территории Российская Федерация. Помните, был лозунг у Партии регионов – Донбасс никогда не станет на колени? Так вот, он встал – только его поставила Россия".

Ранее военный эксперт Юрий Федоров рассказал, что российские войска стремятся выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о захвате всей территории Донбасса. Оккупанты посылают вперед мобилизованных, за которыми следуют боеспособные части, выведенные из-под Херсона, а также кадыровцы и наемники ЧВК "Вагнер".

Президент Владимир Зеленский регулярно отмечает на Донбассе Бахмутское направление как одно из самых сложных. По словам главы государства, город Бахмут стал передовым фронтом, а уцелевших домов в нем практически не осталось.

Военный эксперт Александр Коваленко прогнозирует, что ВСУ освободят Донбасс от оккупантов в два этапа.

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