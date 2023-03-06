Россия "поставила на паузу" массированные удары, однако угроза атак продолжается — ОК "Юг"

Корабельная группировка врага в Черном море держится на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега.

Россия "поставила на паузу" массированные ракетные атаки по Украине.

Об этом информирует ОК "Юг".

Впрочем, несмотря на это, вероятность ударов все же остается высокой из-за наличия ракетоносителей врага на боевом дежурстве в Черном море.

По данным командования, корабельная группировка врага в Черном море держится на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега.

"Среди 15 кораблей остаются три ракетоносителя, 2 из которых подводные. Общее количество "Калибров" — до 16", — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает воздушную разведку.

"Поставив на паузу" массированные ракетные атаки, время от времени задействует авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах достижения", — обращают внимание военные.

Как отметили в ОК "Юг", готовность ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высока.

Напомним, российская армия начала активнее атаковать дронами Украину с северного направления, предположительно из-за более короткого расстояния, которое пролетает беспилотник через территорию Украины.