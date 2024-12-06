Россия постепенно теряет преимущество в артиллерии на фронте – Sky News

Преимущество российской артиллерии перед украинской на поле боя существенно снизилось. Теперь на каждый выпущенный украинский снаряд приходится всего полтора российских. При этом в начале полномасштабной войны это соотношение составляло 1:5 в пользу захватчиков, а в некоторые периоды даже выше.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на западных чиновников, обсуждавших с журналистами войну в Украине на условиях анонимности.

Собеседники издания объяснили такое выравнивание сил "целым рядом причин":

ограничения производственных мощностей российского ВПК;

сложности с доставкой боеприпасов на линию фронта по железной дороге;

удары украинских беспилотников по складам со стратегическими запасами боеприпасов на территории России;

улучшение поставок западных боеприпасов украинским защитникам.

Но в то же время россиянам удается компенсировать потерю преимущества в артиллерии. В частности, для этого они теперь атакуют Украину огромным количеством КАБов.

"Произошло масштабное увеличение использования российских управляемых авиабомб на линии фронта, что привело к разрушительным последствиям", – подчеркнул один из источников.

По словам чиновников, российская оккупационная армия продолжает усиливать свои позиции на фронте, но цена этого ужасна. Например, всего за один день, 28 ноября 2024 года, оккупанты потеряли убитыми и ранеными 2030 человек – новый "рекорд" войны, в которой они уже третий месяц подряд ежедневно теряют по меньшей мере 1500 человек.

Напомним, военные говорят, что украинским защитникам нечем сбивать КАБы. Специалисты активно ищут способы, позволяющие противодействовать КАБам, но пока их гораздо эффективнее уничтожать на земле вместе с самолетами-носителями.

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