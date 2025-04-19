"Россия постоянно лжет": эксперт призвал не верить обещаниям о Пасхальном перемирии

Путин и перемирие / © ТСН

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Эксперт призвал не верить обещаниям России о перемирии к Пасхе, ведь таким образом мы только обманываем себя. Следует быть готовым к реагированию на удары врага.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Давайте не будем доверять пропагандистам и РФ, а будем лучше готовиться к отражению атак. Россия не умеет разговаривать, она постоянно лжет. Как только открывается рот у любого российского диктатора - он сразу начинает врать", — подчеркнул он.

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По его мнению, Украина должна работать над развитием собственных современных систем вооружения, которые позволили бы осуществить вожделенное украинцами действие — развалить Россию, чтобы это государство ограничилось Московской областью.

Напомним, диктатор Путин утверждает, что Пасхальное перемирие начнет работать сегодня, 19 апреля.