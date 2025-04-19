- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
"Россия постоянно лжет": эксперт призвал не верить обещаниям о Пасхальном перемирии
Война в Россию длится не 3 года, не 11, а несколько веков.
Эксперт призвал не верить обещаниям России о перемирии к Пасхе, ведь таким образом мы только обманываем себя. Следует быть готовым к реагированию на удары врага.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.
"Давайте не будем доверять пропагандистам и РФ, а будем лучше готовиться к отражению атак. Россия не умеет разговаривать, она постоянно лжет. Как только открывается рот у любого российского диктатора - он сразу начинает врать", — подчеркнул он.
По его мнению, Украина должна работать над развитием собственных современных систем вооружения, которые позволили бы осуществить вожделенное украинцами действие — развалить Россию, чтобы это государство ограничилось Московской областью.
Напомним, диктатор Путин утверждает, что Пасхальное перемирие начнет работать сегодня, 19 апреля.