Россия построила мощные укрепления в ожидании украинского контрнаступления – разведка Британии

Готовясь к украинскому контрнаступлению армия РФ прибегла к строительству одной из самых разветвленных систем военных оборонительных сооружений.

Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Британии в Twitter.

В строительстве отмечают, что россияне расположили эти районы не только рядом с нынешними линиями фронта, но и глубоко внутри самой России.

В частности, Россия укрепила северную границу оккупированного Крыма с помощью многоуровневой оборонительной полосы у села Медведевка. Кроме того, оккупационная армия выкопала сотни миль траншей в Белгородской и Курской областях.

"Защита подчеркивает глубокую обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может добиться большого прорыва. Однако некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытке продвигать официальную версию о том, что России "угрожают" Украина и НАТО", — отмечают в Минобороны Великобритании.

Между тем Министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка подходит к концу, а президент Зеленский заверил, что контрнаступление состоится, но дат не назвал.

В то же время британские военные убеждены, что украинская армия не готова к контрнаступлению из-за проблем со снабжением боеприпасами, однако спецоперация состоится.

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