Россия потеряла 220 тысяч военных после вторжения в Украину — Минобороны Британии

Также Россия потеряла на войне против Украины более 6200 единиц разной военной техники.

Российская армия за период полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 220 тысяч раненых и убитых.

Об этом заявил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает ЕП.

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"По нашим оценкам, с начала конфликта были убиты или ранены около 220 тысяч российских военнослужащих", — сказал Хиппи.

По словам представителя Минобороны Великобритании, потери россиян в технике уже превысили 6200 единиц.

Он уточнил, что Россия лишилась около 2050 основных боевых танков, 250 беспилотных летательных аппаратов, 95 вертолетов, 80 самолетов и 12 военно-морских кораблей всех классов. Также во время войны россияне лишились более 1000 артиллерийских систем всех типов.

"Конкретное количество убитых и раненых наемников "Вагнера" с конца февраля 2023 года неизвестно, однако, вероятнее всего, группировка продолжала нести тяжелые потери до начала вывода своих сил из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года", — добавил Хиппи.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что в России начали формировать новые воинские части в составе Центрального и Южного военных округов.

Кроме того, мы ранее информировали, что командующий Вооруженными Силами Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что в войне против Вооруженных сил Украины армия Россия потеряла половину своей боеспособности.

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