Россия потеряла более 100 единиц техники за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой – Oryx

Соотношение потерь РФ и Украины к вечеру 10 февраля составило около 5:1.

Российские оккупанты только за три дня наступления потеряли под Угледаром и Авдеевкой 103 единицы военной техники, включая 36 танков.

Об этом сообщает нидерландский OSINT-проект Oryx.

Речь идет о потерях врага в период с 8 по 10 февраля. По оценкам аналитиков, такое количество утраченной техники свидетельствует о неудачных штурмах Угледара и Авдеевки.

В то же время сообщается, что Украина за это время потеряла 20 единиц техники, из которой 2 танка. Так, соотношение российских и украинских потерь к вечеру 10 февраля составило около 5:1. Общее соотношение потерь техники обеих сторон – 9189 и 2941 или 3,12:1.

В список аналитики внесли только уничтоженные транспортные средства и технику, запечатленные на фото или видео. Так что реальное количество уничтоженной техники превышает указанную.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев сообщил о начале активизации врага по нескольким направлениям: Купянскому, Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Угледарскому. По словам Селезнева, россияне привлекли большое количество сил и средств, в частности возле Угледара, где несут потери и успеха не достигают.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны оценили, что неудачная попытка вражеского наступления на Угледар свидетельствует о плохой системной подготовке мобилизованных.

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