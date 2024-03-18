Россия потеряла более 430 тысяч солдат убитыми: детали от Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 18 марта составили 431 550 человек. За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 810 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

личного состава – около (+810) человек

танков – 6809 (+19)

боевых бронированных машин – 13014 (+17)

артиллерийских систем – 10668 (+34)

РСЗО — 1017

средств ПВО – 720

самолетов — 347

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8308 (+36)

крылатых ракет — 1922

кораблей и катеров — 26

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 14141 (+68)

специальной техники — 1731 (+8)

Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.

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