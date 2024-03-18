Россия потеряла более 430 тысяч солдат убитыми: детали от Генштаба

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 18 марта составили 431 550 человек. За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 810 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- личного состава – около (+810) человек
- танков – 6809 (+19)
- боевых бронированных машин – 13014 (+17)
- артиллерийских систем – 10668 (+34)
- РСЗО — 1017
- средств ПВО – 720
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8308 (+36)
- крылатых ракет — 1922
- кораблей и катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 14141 (+68)
- специальной техники — 1731 (+8)
Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.
Читайте также: