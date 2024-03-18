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Россия потеряла более 430 тысяч солдат убитыми: детали от Генштаба

Россия потеряла более 430 тысяч солдат убитыми: детали от Генштаба

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 18 марта составили 431 550 человек. За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 810 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • личного состава – около (+810) человек
  • танков – 6809 (+19)
  • боевых бронированных машин – 13014 (+17)
  • артиллерийских систем – 10668 (+34)
  • РСЗО — 1017
  • средств ПВО – 720
  • самолетов — 347
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8308 (+36)
  • крылатых ракет — 1922
  • кораблей и катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14141 (+68)
  • специальной техники — 1731 (+8)

Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.

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