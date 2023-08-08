Россия потеряла еще 560 бойцов на фронте и десятки единиц техники

В частности, по вооружению, наибольшие потери враг понес в артиллерийских системах: уничтожено 19 единиц.

Общие боевые потери России в войне против Украины на 8 августа достигли 250 800 военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Только за минувшие сутки, 7 августа, украинские военные ликвидировали на фронте 560 российских оккупантов.

Российские потери в оружии и технике:

танки – 4254 (+10),

боевые бронированные машины – 8278 (+8),

артиллерийские системы – 4996 (+19),

РСЗО – 709 (+0),

средства ПВО – 468 (+1),

самолеты – 315 (+0),

вертолеты – 312 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),

крылатые ракеты – 1377 (+0),

корабли/катера – 18 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 7460 (+9),

специальная техника – 737 (+2).

Ситуация на фронте на 8 августа

Украинские войска держат оборону на Купянском направлении и сдерживают наступление врага на Марьинском направлении. На Бахмутском направлении захватчики вели наступательные действия, но они были безуспешны. На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки противника в районе Авдеевки. На Запорожском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного, но безуспешно. Украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Маляр: ВСУ наступают сквозь безумные обстрелы со стороны врага – подробности по направлениям"

Читайте также: