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Россия потеряла еще 560 бойцов на фронте и десятки единиц техники

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Россия потеряла еще 560 бойцов на фронте и десятки единиц техники

В Генштабе назвали потери России в технике и живой силе за сутки 7 августа / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В частности, по вооружению, наибольшие потери враг понес в артиллерийских системах: уничтожено 19 единиц.

Общие боевые потери России в войне против Украины на 8 августа достигли 250 800 военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Только за минувшие сутки, 7 августа, украинские военные ликвидировали на фронте 560 российских оккупантов.

Российские потери в оружии и технике:

  • танки – 4254 (+10),
  • боевые бронированные машины – 8278 (+8),
  • артиллерийские системы – 4996 (+19),
  • РСЗО – 709 (+0),
  • средства ПВО – 468 (+1),
  • самолеты – 315 (+0),
  • вертолеты – 312 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),
  • крылатые ракеты – 1377 (+0),
  • корабли/катера – 18 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7460 (+9),
  • специальная техника – 737 (+2).

Ситуация на фронте на 8 августа

Украинские войска держат оборону на Купянском направлении и сдерживают наступление врага на Марьинском направлении. На Бахмутском направлении захватчики вели наступательные действия, но они были безуспешны. На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки противника в районе Авдеевки. На Запорожском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного, но безуспешно. Украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
517
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