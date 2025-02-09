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Россия потеряла еще более тысячи военных и 11 танков в сутки — детали от Генштаба

Россия потеряла еще более тысячи военных и 11 танков в сутки — детали от Генштаба

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1460 солдат, самолет и 127 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает 9 февраля Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 849 320 (+1460) человек ликвидировано
  • танков – 9992 (+11)
  • боевых бронированных машин – 20 797 (+20)
  • артиллерийских систем – 22 844 (+24)
  • РСЗО — 1273
  • средства ПВО – 1056
  • самолетов – 370 (+1)
  • вертолетов — 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 486 (+83)
  • крылатых ракет — 3054
  • кораблей/катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 36 529 (+127)

Напомним, в Харьковской области третья штурмовая бригада уничтожила российскую колонну БМП "элитной" Кантемировской танковой дивизии.

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