Россия потеряла еще более тысячи военных и 11 танков в сутки — детали от Генштаба

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1460 солдат, самолет и 127 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает 9 февраля Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 849 320 (+1460) человек ликвидировано
- танков – 9992 (+11)
- боевых бронированных машин – 20 797 (+20)
- артиллерийских систем – 22 844 (+24)
- РСЗО — 1273
- средства ПВО – 1056
- самолетов – 370 (+1)
- вертолетов — 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 486 (+83)
- крылатых ракет — 3054
- кораблей/катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 36 529 (+127)
Напомним, в Харьковской области третья штурмовая бригада уничтожила российскую колонну БМП "элитной" Кантемировской танковой дивизии.
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