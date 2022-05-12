Россия потеряла еще один корабль, направлявшийся к острову Змеиный — СМИ

Россия потеряла еще один корабль, направлявшийся к острову Змеиный — СМИ

Российские оккупанты за минувшие сутки в войне против Украины потеряли еще один корабль.

Об этом свидетельствует статистика Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки. Пока официально украинские военные этого не подтверждают, однако, по данным СМИ, это произошло.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на данные украинской разведки.

По данным источников издания, РФ могла потерять судно тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус".

Известно, что российское судно в ночь на 12 мая направлялось к острову Змеиному. Во время движения оно внезапно вспыхнуло. Российские оккупанты полночи пытались доставить судно в оккупированный Севастополь и, вероятно, им это удалось, однако после пожара оно нуждается в ремонте.

Напомним, по данным британской разведки, Россия не оставляет попыток по укреплению своего слабо защищенного гарнизона на острове Змеиный в Черном море.

Читайте также: