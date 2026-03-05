Россия потеряла морской вертолет: над Черным морем уничтожили Ка-27

Ка-27

Силы и средства Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский корабельный противолодочный вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Отмечается, что вражеский вертолет был ликвидирован в ходе боевой работы украинских военных в морской зоне.

Ка-27 — это корабельный противолодочный вертолет российского производства, который используется для поиска подлодок, разведки и патрулирования морских акваторий. Он также может выполнять задачи поддержки военно-морских операций.

Ранее украинские военные нанесли ракетные удары «Фламинго» завод по производству ракет для комплексов «Искандер», «Ярс» и «Булава» в Воткинске в Удмуртской Республике. У россиян возникли проблемы с производством ракет.

Также напомним, что Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным объектам российских оккупантов на временно захваченных территориях и в тылу армии РФ. Под огнем оказались радиолокационные станции, командные пункты и составы, которые использовались для наступательных действий врага.