Россия потеряла на фронте еще 560 бойцов: свежая информация от Генштаба ВСУ

Заметим, что кроме захватчиков, украинские защитники за сутки уничтожили большое количество вражеских артиллерийских систем – 30 единиц.

Потери России в войне против Украины составляют 244 830 бойцов по состоянию на 28 июля.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке.

За предыдущие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 российских оккупантов.

Российские потери в военной технике и оружии:

танков ‒ 4190 (+4),

боевых бронированных машин – 8161 (+14),

артиллерийских систем – 4775 (+30),

РСЗО – 698 (+0),

средств ПВО ‒ 458 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 311 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),

крылатые ракеты ‒ 1347 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11),

специальная техника – 709 (+1).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Ситуация на фронте

Украинские войска ведут контрнаступательные действия по нескольким направлениям фронта, сообщили в Институте изучения войны. ВСУ освободили Старомайорское в Донецкой области и продвигаются в западной части Запорожской области. В то же время враг безуспешно контратаковал вокруг Бахмута и вел безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

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