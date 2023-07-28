Россия потеряла на фронте еще 560 бойцов: свежая информация от Генштаба ВСУ

Заметим, что кроме захватчиков, украинские защитники за сутки уничтожили большое количество вражеских артиллерийских систем – 30 единиц.
Потери России в войне против Украины составляют 244 830 бойцов по состоянию на 28 июля.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке.
За предыдущие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 российских оккупантов.
Российские потери в военной технике и оружии:
- танков ‒ 4190 (+4),
- боевых бронированных машин – 8161 (+14),
- артиллерийских систем – 4775 (+30),
- РСЗО – 698 (+0),
- средств ПВО ‒ 458 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),
- крылатые ракеты ‒ 1347 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11),
- специальная техника – 709 (+1).
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Ситуация на фронте
Украинские войска ведут контрнаступательные действия по нескольким направлениям фронта, сообщили в Институте изучения войны. ВСУ освободили Старомайорское в Донецкой области и продвигаются в западной части Запорожской области. В то же время враг безуспешно контратаковал вокруг Бахмута и вел безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Оккупантам – смерть, а родственникам – Lada. Россияне бегут из-под Бахмута!"
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