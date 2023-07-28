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Россия потеряла на фронте еще 560 бойцов: свежая информация от Генштаба ВСУ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
4974
Время на прочтение
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Россия потеряла на фронте еще 560 бойцов: свежая информация от Генштаба ВСУ

Потери России в войне против Украины – сводка Генштаба 28 июля / Фото: СтратКом ВСУ

Заметим, что кроме захватчиков, украинские защитники за сутки уничтожили большое количество вражеских артиллерийских систем – 30 единиц.

Потери России в войне против Украины составляют 244 830 бойцов по состоянию на 28 июля.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке.

За предыдущие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 российских оккупантов.

Российские потери в военной технике и оружии:

  • танков ‒ 4190 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8161 (+14),
  • артиллерийских систем – 4775 (+30),
  • РСЗО – 698 (+0),
  • средств ПВО ‒ 458 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),
  • крылатые ракеты ‒ 1347 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11),
  • специальная техника – 709 (+1).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Ситуация на фронте

Украинские войска ведут контрнаступательные действия по нескольким направлениям фронта, сообщили в Институте изучения войны. ВСУ освободили Старомайорское в Донецкой области и продвигаются в западной части Запорожской области. В то же время враг безуспешно контратаковал вокруг Бахмута и вел безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Оккупантам – смерть, а родственникам – Lada. Россияне бегут из-под Бахмута!"

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Дата публикации
Просмотры
4974
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